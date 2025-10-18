Maurizio Sarri | Potevo lasciare la Lazio subito dopo la firma tiro bestemmie ogni giorno

Sarri tiene duro e non molla la Lazio e crede nel progetto biancoceleste puntando sulla crescita del gruppo e sulla nascita di una squadra competitive. Le difficoltà sono tante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Si, per Maurizio Sarri la situazione in casa Lazio è molto complicata! Pareri? - facebook.com Vai su Facebook

? Maurizio Sarri su Milan-Como in Australia: «Ha ragione Rabiot: i soldi non giustificano tutto. La risposta è stata brutta, così come tirare in ballo l’aspetto economico. Rabiot potrebbe replicare che quei soldi la Lega non li prenderebbe neanche, se … https://i - X Vai su X

Sarri: “Faremo un campionato di sofferenza, solo per la Lazio avrei potuto accettare una situazione del genere” - Nella conferenza stampa di vigilia del match di domani tra Atalanta e Lazio, Maurizio Sarri ha parlato della situazione complessa dei biancocelesti in questa stagione: “Siamo dipendenti dai giocatori ... msn.com scrive

Intervista a Maurizio Sarri sui canali ufficiali della Lazio. Il tecnico ha parlato del momento delicato e anche della sua esperienza passata. - Il tecnico ha parlato del momento delicato e anche della sua esperienza passata. Da msn.com

Calciomercato Lazio, Gigot via a gennaio: il piano di Fabiani - L'articolo Calciomercato Lazio, Gigot via a gennaio: il piano di Fabiani proviene da Lazionews. Riporta msn.com