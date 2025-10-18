Maurizio Cattelan presenta il suo libro a modo suo | Ideale per il bagno
(askanews) – Maurizio Cattelan è un grande artista, uno di quelli che davvero hanno cambiato le regole del gioco, facendo in un certo senso finta di nulla. Oggi insieme a Pirelli HangarBicocca e all’editore Marsilio Arte ha presentato a Milano un suo nuovo libro, significativamente intitolato Beware of Yourself, attento a te stesso. E lo stesso Cattelan ce lo ha presentato con il suo stile difficile da imitare. «È un libro di 400 pagine», ci ha detto, «ed è un libro che non dà risposte. Un libro che si può leggere cinque minuti alla volta, perfetto per il bagno. In 30 volte lo finite». Alla presentazione negli spazi di Pirelli ha preso parte anche Luca De Michelis, amministratore delegato di Marsilio editori. 🔗 Leggi su Amica.it
