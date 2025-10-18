Matteo Berrettini ufficializza l’amore con la sua nuova fidanzata | sta con una ballerina di Amici ecco chi è
Dopo settimane di voci, Matteo Berrettini ha ufficializzato la sua relazione con una giovane ballerina di Amici: la prima foto insieme su Instagram conferma tutto. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Matteo Berrettini ha una nuova fidanzata: è una ex concorrente di Amici (non è Sarah Toscano) Cuore a mille per Matteo Berrettini. Il tennista romano, tra i volti più amati dello sport italiano, ha ufficializzato la sua nuova relazione con una ballerina uscita dalla scuola dei talenti di Amici di Maria De Filippi. Dopo settimane di indiscrezioni e avvistamenti, la conferma è arrivata via social: una foto tenera e sorridente che ha conquistato fan e curiosi. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Leggi anche questi approfondimenti
Matteo Berrettini - ? - X Vai su X
Matteo Berrettini cede in due set combattuti a Humbert a Stoccolma - facebook.com Vai su Facebook
Matteo Berrettini e Vanessa Bellini, il selfie in ascensore ufficializza l'amore: «Ognuno ha un posto speciale nel mio cuore». Chi è lei - Matteo Berrettini e Vanessa Bellini, la storia è ufficiale. Scrive corriereadriatico.it
Matteo Berrettini ufficializza la sua nuova relazione con l’ex ballerina di Amici Vanessa Bellini - Il tennista e la giovane artista escono allo scoperto sui social dopo mesi di indiscrezioni e avvistamenti a Portofino ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
Matteo Berrettini e Vanessa Bellini fidanzati/ Il tennista “ufficializza” con un selfie (13 ottobre 2025) - Matteo Berrettini ha una fidanzata: sembrerebbe ufficiale il fidanzamento con Vanessa Bellini, ballerina, di cui già si parlava da qualche mese. Da ilsussidiario.net