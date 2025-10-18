Matrimoni civili a Pompei | la nuova meta da sogno per sposarsi in Italia

Altro che gondole e calli veneziane, distese di verde nel cuore della Toscana o masserie di lusso: oggi Pompei è la nuova capitale dei matrimoni civili. Le coppie di tutto il mondo scelgono la città sepolta dal Vesuvio nel 79 d.C. per dirsi sì in un contesto unico, tra colonne romane e affreschi millenari. È il trionfo del wedding tourism, il turismo matrimoniale che trasforma un giorno speciale in un’esperienza indimenticabile. Una delibera che ha rivoluzionato le nozze a Pompei. Merito di una delibera del Comune di Pompei, che ha introdotto un regolamento per i matrimoni civili “fuori dal Comune”. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Matrimoni civili a Pompei: la nuova meta da sogno per sposarsi in Italia

Pompei location top per le nozze - Già meta di turismo di massa internazionale, il Parco Archeologico di Pompei sta diventando una delle location preferite per celebrare unioni civili. Scrive r101.it

Pompei, boom di richieste per i matrimoni: ora si può dire “sì” anche fuori dal Municipio - «Dopo l’approvazione di questa novità – spiega il sindaco di Pompei – abbiamo registrato un notevole incremento delle richieste, in particolare da parte di coppie straniere che scelgono la nostra citt ... Lo riporta agro24.it

