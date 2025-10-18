Massimo Lovati la frase che fa infuriare Bruno Vespa
«Cosa fa un avvocato in una trasmissione d’intrattenimento? Me lo dica lei». No, non l’ha presa bene Bruno Vespa. E ne ha tutto il diritto, perché Massimo Lovati ne ha combinata un’altra delle sue. L’ormai ex avvocato difensore di Andrea Sempio, pochi giorni fa ufficialmente sollevato dal suo incarico, si sta trasformando in uomo da cabaret. Aria serafica, sguardo languido, lingua pronta. E pure una buona dose di fantasia, spesso applicata alle situazioni francamente più incresciose. Senza più l’obbligo di mantenere un certo contegno (obbligo, va detto, sempre più trascurato nelle ultime settimane), il principe del Foro di Pavia si concede sapide ospitate negli studi televisivi in cui sembra addirittura più a suo agio che nelle aule di tribunale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche questi approfondimenti
Quarto Grado. . "Mi mancherà tutto questo ma ho altri piani, non è finita qui" Massimo Lovati ai microfoni di #Quartogrado - facebook.com Vai su Facebook
Al nostro appuntamento con l’avvocato Massimo Lovati, troviamo anche Fabrizio Corona, i suoi insulti, una bottiglia di vino. Questa sera, venerdì 17 ottobre ore 21.20 su Rai3 con Salvo Sottile. #Garlasco - X Vai su X
Massimo Lovati da Corona, tra Garlasco, "massoneria" e frasi choc su Yara. Il legale di Bossetti: "Disgustato" - Al centro dell'ultima puntata di "Falsissimo" c'è l'inchiesta per corruzione aperta nei confronti di Venditti, l'ex pm che archiviò l'indagine su Sempio. Lo riporta today.it
Garlasco, Massimo Lovati nella bufera se la prende con Fabrizio Corona: "Mi ha tradito, avevo bevuto" - Massimo Lovati nel mirino della Procura e dell'Ordine degli avvocati di Pavia dopo le dichiarazioni rilasciate a Fabrizio Corona ... Segnala virgilio.it
Garlasco, Fabrizio Corona filma Massimo Lovati mentre parla di Bossetti e Yara Gambirasio: le frasi shock - Caso Garlasco, le dichiarazioni shock dell’avvocato Massimo Lovati su Yara Gambirasio e Bossetti nel nuovo video di Fabrizio Corona: cos’ha detto ... Secondo virgilio.it