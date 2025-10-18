Massimiliano Damiani morto in scooter sgomento a Talamona | Perdiamo una splendida persona e un grande professionista

Ilgiorno.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Talamona (Sondrio) – Soltanto qualche settimana fa, il 30 settembre, l’istantanea di un giorno felice: l a laurea del figlio maggiore Alessandro, miglior coronamento di un mese speciale che aveva già visto, il 10, il traguardo dei primi 20 anni della sua attività, quella Damiani Xbike che affaccia su via Stelvio ed è punto di riferimento di centinaia di appassionati delle due ruote a pedali, che siano competizioni o semplici scampagnate. Chi avrebbe potuto immaginare una simile tragedia, per di più lungo la strada che Massimiliano Damiani, 48 anni, morbegnese trasferito nella vicina Talamona, percorreva almeno quattro volte al giorno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

massimiliano damiani morto in scooter sgomento a talamona perdiamo una splendida persona e un grande professionista

© Ilgiorno.it - Massimiliano Damiani morto in scooter, sgomento a Talamona: “Perdiamo una splendida persona e un grande professionista”

Leggi anche questi approfondimenti

massimiliano damiani morto scooterTerribile scontro auto - moto: è morto a 48 anni l'imprenditore Massimiliano Damiani - Tragedia nella serata di ieri dove un uomo di 48 anni è morto in un incidente stradale. Secondo ildolomiti.it

massimiliano damiani morto scooterTRAGICO INCIDENTE STRADALE. MORTO L'IMPRENDITORE DEL SETTORE EBIKE MASSIMILIANO DAMIANI - Il mondo del ciclismo è in lutto per la tragica scomparsa di Massimiliano Damiani, 48 anni, imprenditore valtellinese impegnato nel settore della vendita di e- Si legge su tuttobiciweb.it

Cerca Video su questo argomento: Massimiliano Damiani Morto Scooter