Talamona (Sondrio) – Soltanto qualche settimana fa, il 30 settembre, l’istantanea di un giorno felice: l a laurea del figlio maggiore Alessandro, miglior coronamento di un mese speciale che aveva già visto, il 10, il traguardo dei primi 20 anni della sua attività, quella Damiani Xbike che affaccia su via Stelvio ed è punto di riferimento di centinaia di appassionati delle due ruote a pedali, che siano competizioni o semplici scampagnate. Chi avrebbe potuto immaginare una simile tragedia, per di più lungo la strada che Massimiliano Damiani, 48 anni, morbegnese trasferito nella vicina Talamona, percorreva almeno quattro volte al giorno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Massimiliano Damiani morto in scooter, sgomento a Talamona: “Perdiamo una splendida persona e un grande professionista”