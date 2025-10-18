Massese-Viareggio Derby ad alta tensione Marselli confida nell’apporto del pubblico
Massese-Viareggio non può essere una partita normale, neppure in Eccellenza, per la storia che la precede e per una rivalità tra le due tifoserie davvero sentitissima. Domenica si scriverà un’altra grande pagina nel duello fra queste due compagini e la Massese chiama a raccolta i suoi tifosi, gli unici fra l’altro che potranno assistere all’incontro visto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Lucca. "Speriamo e ci aspettiamo una grande affluenza di tifosi – ha esternato il tecnico Davide Marselli –. Sarebbe bello vedere uno stadio pieno che possa trascinare la squadra verso il successo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Pietro Pegollo, prima gioia ai "Pini" col Viareggio contro la Lucchese. E ora il derby (bianconero) del cuore: «Io orgogliosamente massese. Se segno non esulto, ma darò tutto». Nel sentitissimo derby contro la Lucchese, Pegollo ha firmato il suo seco - facebook.com Vai su Facebook
Massese-Viareggio Derby ad alta tensione. Marselli confida nell’apporto del pubblico - "Sarebbe bello vedere lo stadio pieno che possa trascinare al successo la squadra. Segnala msn.com
Massese-Viareggio, derby vietato ai tifosi ospiti - Lo ha deciso la Questura apuana: i residenti della provincia di Lucca non potranno acquistare il biglietto per la partita del campionato di Eccellenza in programma domenica allo Stadio Vitali ... Secondo noitv.it
Lucchese e Viareggio possono regalarsi un derby di…Coppa - Protagoniste in campionato Lucchese e Viareggio possono "regalarsi" uno stuzzicante derby di Coppa Italia. Segnala noitv.it