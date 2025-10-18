Massese-Viareggio Derby ad alta tensione Marselli confida nell’apporto del pubblico

Massese-Viareggio non può essere una partita normale, neppure in Eccellenza, per la storia che la precede e per una rivalità tra le due tifoserie davvero sentitissima. Domenica si scriverà un’altra grande pagina nel duello fra queste due compagini e la Massese chiama a raccolta i suoi tifosi, gli unici fra l’altro che potranno assistere all’incontro visto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Lucca. "Speriamo e ci aspettiamo una grande affluenza di tifosi – ha esternato il tecnico Davide Marselli –. Sarebbe bello vedere uno stadio pieno che possa trascinare la squadra verso il successo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

