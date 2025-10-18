Massa Carrara è decisa a non fermarsi C’è voglia di stupire contro il Tuscania

La prima è andata per la Pallavolo Massa Carrara che adesso deve provare a non fermarsi nel campionato nazionale di serie B1 maschile. Dopo l’esaltante successo nel match inaugurale di sabato scorso la matricola massese è chiamata a confermarsi nella prima trasferta della stagione. Il coefficiente di difficoltà aumenta sensibilmente perché al valore dell’avversaria si aggiungerà anche la fatica per uno spostamento non certo dietro l’angolo. Il coach Luca Cei ed i suoi ragazzi dovranno sobbarcarsi circa 4 ore di viaggio per arrivare sino a Viterbo. Ad attenderli al Palazzetto Comunale di Tuscania ci sarà il Maury’s Com Scavi Tuscania, formazione che al debutto ha perso a Grosseto contro l’Invicta Solcaffè ma soltanto al tie-break dopo essere riuscita a rimettersi in pari da un parziale di 0-2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

