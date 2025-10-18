Masci in visita istituzionale in Cina | Pescara l' unica città italiana invitata al Forum mondiale sulla Blue economy
Il sindaco di Pescara Carlo Masci interviene a margine del Forum mondiale sulla Blue economy, la cooperazione marittima internazionale e lo sviluppo economico di qualità in corso in Cina Fuzhou dove è in missione istituzionale. Masci ha fatto presente che Pescara è l'unica città italiana invitata. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Masci in Cina per il forum mondiale sulla Blue Economy