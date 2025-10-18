Masci in visita istituzionale in Cina | Pescara l' unica città italiana invitata al Forum mondiale sulla Blue economy

Ilpescara.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Pescara Carlo Masci interviene a margine del Forum mondiale sulla Blue economy, la cooperazione marittima internazionale e lo sviluppo economico di qualità in corso in Cina Fuzhou dove è in missione istituzionale. Masci ha fatto presente che Pescara è l'unica città italiana invitata. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

masci visita istituzionale cinaMasci in Cina per il forum mondiale sulla Blue Economy - “Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle. Scrive abruzzoindependent.it

Cerca Video su questo argomento: Masci Visita Istituzionale Cina