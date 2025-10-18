Martinengo annullata la Camminata allegro andante degli asini | Decisione presa dopo le minacce degli animalisti
Martinengo. È ufficiale: la “ Camminata allegro andante ” degli asini è stata cancellata. A comunicarlo è il Gruppo Bartolomeo Colleoni, d’intesa con il Comune, che, in queste ore, ha diffuso un comunicato in cui si legge che “anche a seguito delle minacce ricevute dai gruppi Avi e animalisti, a tutela del pubblico presente, comunica che la ‘Camminata allegro andante’ degli asini prevista per domenica 19 ottobre è ufficialmente annullata”. La decisione riguarda solo la corsa con gli asinelli. Tutto il resto della Festa Medievale resta confermato: “Tutti gli altri eventi sono pienamente confermati. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
