martine rose non sbaglia mai una collaborazione

Chiudete gli occhi. È il 2017 e le cose vanno bene. Supreme ha presentato la sua collaborazione con Louis Vuitton, il mondo del lusso sta iniziando ad apprezzare il lavoro di due designer poco conosciuti che rispondono ai nomi di Demna Gvasalia e Alessandro Michele, Dries Van Noten ha festeggiato la sua centesima sfilata e Rihanna ha rotto Internet con il suo abito Comme des Garçons al Met Gala. Vi sentite bene, quasi al sicuro senza il peso di una crisi economica generazionale e beatamente all'oscuro di cosa significhi la parola pandemia.

