Martina Marchiò di Medici Senza Frontiere | Molte zone di Gaza risultano ormai irriconoscibili anche per chi le abitava 15 mila persone hanno subito amputazioni e non hanno né stampelle né carrozzine

Oggi e domani torna Biscotti Senza Frontiere, un ponte tra chi vuole aiutare e chi vive le emergenze più drammatiche. In 150 piazze italiane. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Martina Marchiò di Medici Senza Frontiere: «Molte zone di Gaza risultano ormai irriconoscibili anche per chi le abitava. 15 mila persone hanno subito amputazioni e non hanno né stampelle né carrozzine»

Approfondisci con queste news

Martina Marchi - facebook.com Vai su Facebook

Martina Marchiò di Medici Senza Frontiere: «Molte zone di Gaza risultano ormai irriconoscibili anche per chi le abitava. 15 mila persone hanno subito amputazioni e non hanno ... - Oggi e domani torna Biscotti Senza Frontiere, un ponte tra chi vuole aiutare e chi vive le emergenze più drammatiche. Si legge su vanityfair.it

Medici Senza Frontiere: 'Siamo costretti a sospendere le attività a Gaza City' - Medici Senza Frontiere è costretta a sospendere le attività mediche a Gaza City a causa dell'incessante offensiva israeliana e del rapido deterioramento della situazione di sicurezza, tra continui ... Da ansa.it

Schiaffo della Norvegia a Israele, incasso del match devoluto a Medici Senza Frontiere per Gaza - Israele del prossimo 11 ottobre sarà un match valido per la qualificazione ai Mondiali 2026, ma la testa è a Gaza. Scrive sportmediaset.mediaset.it