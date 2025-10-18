Martina e Gianmarco stanno insieme? Cosa succede Ciro e news fonti vicine

Cosa sta succedendo tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri? Molti fan di Uomini e Donne avevano tifato per un loro lieto fine, quando lei si trovava nel ruolo di tronista e lui in quello di corteggiatore. Ora un po’ meno, visto come stanno accadendo le cose. In tutto questo si inserisce chiaramente Ciro Solimeno, il quale è stato scelto da Martina, tra gli applausi di tanti altri telespettatori. C’è da dire che Gianmarco come corteggiatore aveva colpito un po’ di più rispetto al rivale, ma la De Ioannon aveva deciso di seguire il suo cuore. Così Steri è finito sul Trono, senza regalare poi tante emozioni e scegliendo alla fine Cristina Ferrara. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

Scopri altri approfondimenti

Martina è stata avvistata con la stessa collana che le aveva regalato Gianmarco durante un'esterna... coincidendo o segnale? #uominiedonne #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook

Gianmarco Steri e Martina De Ioannon stanno insieme?/ Web furioso: “Lui scappa dal gossip” - Gianmarco Steri e Martina De Ioannon, come stanno le cose tra di loro? Da ilsussidiario.net

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, segnalazione: 'Si vedono da un po' a casa di lei' - Nuovi indizi sulla presunta frequentazione tra Martina e Gianmarco: lei ha indossato la collana che le regalò lui e ha iniziato a seguire un'amica ... Scrive it.blastingnews.com

Martina De Ioannon tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri?/ Nuovi retroscena sugli ex Uomini e Donne - Nuovi retroscena su Martina De Ioannon e il suo rapporto con Ciro Solimeno e Gianmarco Steri: cosa ha svelato Deianira Marzano. Si legge su ilsussidiario.net