Martina De Ioannon indossa la collana di Gianmarco Steri | i due ex di Uomini e Donne nuovamente vicini

Dilei.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sarebbero sempre più vicini e avrebbero ripreso a frequentarsi. I gossip sugli ex protagonisti di Uomini e Donne sono diventati più insistenti dopo alcuni comportamenti di Martina che, tornata single, ha iniziato a indossare una collana che l’ex tronista le aveva regalato. Martina De Ioannon con la collana di Gianmarco Steri. A Uomini e Donne, il rapporto fra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri aveva fatto sognare il pubblico. I due si erano inseguiti e avevano creato un rapporto che, purtroppo, non era andato a buon fine. Nel momento della scelta infatti la tronista aveva deciso di lasciare la trasmissione di Maria De Filippi con Ciro, iniziando con lui una relazione lontano dai riflettori. 🔗 Leggi su Dilei.it

