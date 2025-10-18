Martina De Ioannon indossa la collana che le regalò Gianmarco Steri e avvicina la sua migliore amica nuove voci di flirt

Cominciano a farsi insistenti le voci secondo le quali Martina De Ioannon e Gianmarco Steri starebbero vivendo una relazione segreta dopo la fine della storia con Ciro Solimeno. L’ex tronista ha cominciato a indossare proprio la collana che il romano le regalò all’epoca del suo trono e, da qualche ora, ha iniziato a seguire la sua migliore amica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Sono passati giorni da quando Martina De Ioannon e Ciro Solimeno hanno annunciato la loro rottura. L'ex tronista di Uomini e Donne interviene su Tik Tok: "Ora è il momento vittima, solo così si hanno consensi" - facebook.com Vai su Facebook

Martina De Ioannon e Ciro Solimano più innamorati che mai: il nostro video smentisce le voci di crisi – Esclusiva #Uominiedonne #MartinaDeIoannon #CiroSolimano #ued - X Vai su X

Martina De Ioannon indossa la collana che le regalò Gianmarco Steri e avvicina la sua migliore amica, nuove voci di flirt - Cominciano a farsi insistenti le voci secondo le quali Martina De Ioannon e Gianmarco Steri starebbero vivendo una relazione segreta dopo la fine della ... fanpage.it scrive

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, segnalazione: 'Si vedono da un po' a casa di lei' - Nuovi indizi sulla presunta frequentazione tra Martina e Gianmarco: lei ha indossato la collana che le regalò lui e ha iniziato a seguire un'amica ... Secondo it.blastingnews.com

Uomini e Donne, Martina De Ioannon pubblica una foto in cui mette in bella vista il regalo che le ha fatto Gianmarco Steri durante il trono - Nuovo segnale di una frequentazione tra l’ex tronista Martina De Ioannon e il suo ex corteggiatore Gianmarco Steri? Riporta isaechia.it