Marta Bassino | È iniziato un nuovo capitolo Sto adattando la mia sciata a tutti i tipi di neve
È il momento di verificare quali frutti ha generato il duro lavoro svolto in estate. La Coppa del Mondo di sci alpino è ormai pronta a partire. Marta Bassino, reduce da un paio di stagioni al di sotto degli abituali standard di rendimento, è intervenuta al Media Day della FISI soffermandosi sulle aspettative per un’annata che culminerà con i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 Sul nuovo percorso iniziato con il lavoro svolto nel corso dell’estate: “ Arrivo da delle stagioni così, però quest’anno è come se avessi iniziato un nuovo capitolo della mia vita e quindi sicuramente mi dà un modo di vivere in modo diverso un po’ il tutto; quindi, anche la motivazione arriva un po’ in modo diverso “. 🔗 Leggi su Oasport.it
