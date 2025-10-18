Marotta prima di Roma Inter | Dobbiamo dare continuità e puntare sulla sostenibilità

Inter News 24 Marotta analizza la situazione del Club: «Ottimista per la prestazione contro una Roma forte, il nostro obiettivo è competere su tutti i fronti». Giuseppe Marotta, presidente dell’ Inter, ha rilasciato importanti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro la Roma all’Olimpico. Marotta ha analizzato la fase attuale del campionato e le sfide future per la sua squadra, ponendo particolare attenzione sulla continuità di rendimento e sugli obiettivi sportivi e finanziari del club. «Fase interlocutoria del campionato, ma siamo ottimisti». Il presidente dell’Inter ha spiegato: «Siamo in una fase interlocutoria del campionato e l’importante è dare continuità a quello che sappiamo fare. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Marotta prima di Roma Inter: «Dobbiamo dare continuità e puntare sulla sostenibilità»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Inter, l'Assemblea dei soci approva il bilancio. #Marotta: "Utile per la prima volta" #SkySport #SkySerieA #SerieA - X Vai su X

Marotta editori. . Torna in libreria il 15 Ottobre, dopo cinquant'anni dalla prima ed unica uscita, "Una Famiglia Difficile" di Peppino de Filippo - facebook.com Vai su Facebook

Le dichiarazioni del presidente prima della partita contro la Roma. - Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, che si è pronunciato con le seguenti dichiarazioni pochi minuti prima della delicata e fondamentale sfida di campionato ... Da msn.com

Marotta nel pre gara di Roma Inter: «Di domenica in domenica la squadra ha ritrovato una condizione sempre più forte, sono molto fiducioso» - Il presidente e CEO dell’Inter, Beppe Marotta, ha rilasciato le sue dichiarazioni nel prepartita della sfida di Serie A contro la Roma Nel prepartita di Roma- calcionews24.com scrive

Inter, Marotta: “La Roma è forte e non a caso è prima, ma sono ottimista e fiducioso” - Le parole del dirigente nerazzurro: "Siamo alla settima giornata, in una fase altamente interlocutoria del campionato. Riporta msn.com