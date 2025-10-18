Marotta nel pre gara di Roma Inter | Di domenica in domenica la squadra ha ritrovato una condizione sempre più forte sono molto fiducioso

Calcionews24.com | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente e CEO dell’Inter, Beppe Marotta, ha rilasciato le sue dichiarazioni nel prepartita della sfida di Serie A contro la Roma Nel prepartita di Roma-Inter, valido per la 7ª giornata di Serie A 202526, il presidente nerazzurro Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Dazn per presentare il big match. Le sue dichiarazioni: CHE . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

