Marotta al Vertice | L’Inter Sbarca in Europa
Marotta e l’amore incondizionato per l’Inter: il Presidente acquista il 2% di quote societarie Giuseppe Marotta, Presidente e Amministratore Delegato dell’Inter, ha conseguito un importante riconoscimento a livello continentale, venendo eletto nell’Executive Board dell’European Football Clubs (EFC), l’associazione che fino a poco tempo fa era nota come European Club Association (ECA). L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
VIDEO FCIN1908 / Vertice nuovo stadio: grandi sorrisi tra Marotta, Scaroni e Katherine Ralph - X Vai su X
Vertice in Prefettura, fra le zone rosse disposte ci sono piazza Bellini e porta Capuana, scenario di una sparatoria e di una violenza sessuale. - facebook.com Vai su Facebook