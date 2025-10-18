Marotta e l’amore incondizionato per l’Inter: il Presidente acquista il 2% di quote societarie Giuseppe Marotta, Presidente e Amministratore Delegato dell’Inter, ha conseguito un importante riconoscimento a livello continentale, venendo eletto nell’Executive Board dell’European Football Clubs (EFC), l’associazione che fino a poco tempo fa era nota come European Club Association (ECA). L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Marotta al Vertice: L’Inter Sbarca in Europa