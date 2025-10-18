Inter News 24 Il presidente e amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha voluto dire la sua poco prima dell’inizio del match contro la Roma in Serie A. Intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del prepartita di Roma Inter, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha presentato così il super match del 7° turno di Serie A 202526. CHE PARTITA MI ASPETTO – « Una partita positiva, ho avuto riscontro di quanto fatto dai giocatori in questi giorni. Di domenica in domenica la squadra ha ritrovato una condizione sempre più forte, sono molto fiducioso che anche stasera possiamo fare una bella prestazione, se arriva la prestazione possono arrivare anche i punti ». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Marotta a Dazn: «Chivu un professionista esperto, ha saputo gestire la pressione esterna. Per noi è stato una scelta ponderata, ecco che partita mi aspetto oggi»