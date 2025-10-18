Marotta a Dazn | Chivu un professionista esperto ha saputo gestire la pressione esterna Per noi è stato una scelta ponderata ecco che partita mi aspetto oggi
Inter News 24 Il presidente e amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha voluto dire la sua poco prima dell’inizio del match contro la Roma in Serie A. Intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del prepartita di Roma Inter, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha presentato così il super match del 7° turno di Serie A 202526. CHE PARTITA MI ASPETTO – « Una partita positiva, ho avuto riscontro di quanto fatto dai giocatori in questi giorni. Di domenica in domenica la squadra ha ritrovato una condizione sempre più forte, sono molto fiducioso che anche stasera possiamo fare una bella prestazione, se arriva la prestazione possono arrivare anche i punti ». 🔗 Leggi su Internews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Marotta ha le idee chiare per la sua Inter ? Una per i nerazzurri ? #Marotta #Inter #DAZN - X Vai su X
Marotta a DAZN prima di Inter Cremonese ? “Sul fatto che giochiamo il miglior calcio d’Italia..” - facebook.com Vai su Facebook
Inter, Marotta a Dazn: «Chivu? Bisogna avere coraggio, è un ottimo allenatore. Inter miglior calcio? Non lo so ma credo che giochi un bel calcio» - Ecco cosa dico» Ai microfoni di Dazn, nel prepartita di Inter–Cremonese, il pre ... Da calcionews24.com
Inter – Cremonese, Marotta senza dubbi su Chivu: “Ecco cosa vogliamo raggiungere” - Cremonese: arrivano le parole del presidente Beppe Marotta ai microfoni di Dazn nel pre partita del match di San Siro. Scrive spaziointer.it
Marotta: “Scetticismo Chivu? siamo abituati. Su San Siro…” - Giuseppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel pre- Secondo europacalcio.it