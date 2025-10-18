Brescia – Nel ricorso al Riesame l’avvocato Domenico Aiello aveva sottolineato ‘ l’illegittimità’ del decreto di perquisizione e di sequestro probatorio eseguiti lo scorso 26 settembre durante un blitz della Finanza nei confronti del suo assistito, Mario Venditti, difettando i ‘gravi indizi’ necessar i per contestare il reato di corruzione in atti giudiziari e “l’inesistenza dei motivi di urgenza per procedere a una perquisizione”. I giudici bresciani della terza sezione – presidente, Giovanni Pagliuca – hanno preso tempo per decidere. E ieri hanno comunicato il verdetto: quella perquisizione è stata a loro dire legittima, ed è stata confermata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mario Venditti e il caso Garlasco, il Riesame: stop al sequestro: “Da restituire telefoni e pc”