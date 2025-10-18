Mario Venditti e il caso Garlasco il Riesame | stop al sequestro | Da restituire telefoni e pc

Ilgiorno.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brescia – Nel ricorso al Riesame l’avvocato Domenico Aiello aveva sottolineato ‘ l’illegittimità’ del decreto di perquisizione e di sequestro probatorio eseguiti lo scorso 26 settembre durante un blitz della Finanza nei confronti del suo assistito, Mario Venditti, difettando i ‘gravi indizi’ necessar i per contestare il reato di corruzione in atti giudiziari e “l’inesistenza dei motivi di urgenza per procedere a una perquisizione”. I giudici bresciani della terza sezione – presidente, Giovanni Pagliuca – hanno preso tempo per decidere. E ieri hanno comunicato il verdetto: quella perquisizione è stata a loro dire legittima, ed è stata confermata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

mario venditti e il caso garlasco il riesame stop al sequestro da restituire telefoni e pc

© Ilgiorno.it - Mario Venditti e il caso Garlasco, il Riesame: stop al sequestro: “Da restituire telefoni e pc”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Caso Garlasco, annullato il sequestro a carico dell'ex pm Mario Venditti - Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Brescia, accogliendo il ricorso presentato dall'avvocato ... Segnala milanotoday.it

mario venditti caso garlascoGarlasco in TV: il rebus della collana, la ‘vittoria’ di Venditti e la bordata di Raffaele Sollecito - Spunta un dettaglio forse mai analizzato nelle indagini del 2007, annullato il decreto di sequestro dell’ex pm: stasera gli ultimi aggiornamenti a Quarto Grado ... Secondo libero.it

mario venditti caso garlascoCaso Garlasco, il Riesame annulla il sequestro di pc e telefoni per Mario Venditti: accolto in parte il ricorso. L'avvocato: «Innocenti sacrificati per giustizia-show» - L'ex procuratore di Pavia è accusato di corruzione in atti giudiziari. milano.corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Mario Venditti Caso Garlasco