" Sono stato cattolico tutta la vita, come ho sempre amato dire “all’ultimo banco in chiesa” perché da oltre un quarto di secolo sono divorziato ". Inizia così una lunga lettera pubblicata sui social da Mario Adinolfi intitolata " A voi cattolici ". Adinolfi, reduce dell' Isola dei famosi, sembra gettare la spugna. Il giornalista ripercorre la sua vita da cattolico divorziato e spiega di non aver mai voluto " intraprendere il percorso rotale " perché " mi è sempre sembrato un gioco un po’ ipocrita ". Adinolfi non ci sta a dire " davanti a Dio che quel matrimonio durato dieci anni e da cui è nata Livia non è mai stato un matrimonio mi sembra una menzogna, davanti a Dio non riesco a pronunciarne ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mario Adinolfi tuona contro la Chiesa: "Tenetevi la Cei e l'8x1000"