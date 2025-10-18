Mariella Nava A tu per tu Stasera tra musica e parole
Nel teatro comunale di Pieve Santo Stefano si chiude stasera alle 21, con una performance di Mariella Nava e dopo i successi registrati ad Anghiari con Giovanni Minoli e Antonio Padellaro, la prima serie degli incontri "A tu per tu con." pensati e organizzati dall’associazione culturale di promozione sociale senza scopo di lucro Il Corsaro, fondata circa due mesi fa da Stefano Mencherini, autore e giornalista indipendente. Quello di stasera sarà un appuntamento pieno di sorprese, con un’intervista a 360 gradi inframezzata da alcuni brani accennati dall’artista al pianoforte, che toccherà temi sia intimi che professionali e che regalerà al pubblico, oltre alle note di alcuni suoi successi, la sua storia di vita e di lavoro, indiscrezioni, dietro le quinte come simpatie e antipatie di una delle voci e delle autrici più interessanti del nostro panorama musicale accompagnata dalle curiosità dei presenti e dalle domande di Mencherini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
