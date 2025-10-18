Marianella si sbilancia | Chivu mi piace moltissimo Gasperini lo conosciamo Non credo al depistaggio su Lautaro vi spiego

Inter News 24 Il noto giornalista e telecronista, Massimo Marianella, si è espresso così in vista di Roma Inter, big match di stasera in Serie A. Secondo il giornalista di Sky Sport Massimo Marianella, il duello più intrigante di Roma-Inter è quello tra le panchine. Ha elogiato sia Gian Piero Gasperini, definendolo un maestro nel migliorare i singoli, sia Cristian Chivu, un giovane tecnico con idee chiare che ha bruciato le tappe. Marianella ha sottolineato come il Mondiale per Club abbia aiutato l’allenatore romeno a conoscere la squadra. Infine, ha definito le parole di Chivu su un possibile impiego part-time di Lautaro Martínez un “depistaggio”, ritenendo i quattro attaccanti del club meneghino tutti potenziali titolari e intercambiabili. 🔗 Leggi su Internews24.com

