Maria Rosa Boscolo lascia l' assessorato | Troppi divieti per partito preso

Veneziatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'assessora del comune di Chioggia Maria Rosa Boscolo Chio ieri mattina ha rimesso le deleghe (urbanistica, decoro urbano, viabilità, trasporti) al sindaco Mauro Armelao e dato le dimissioni con effetto immediato. Deleghe peraltro redistribuite alla metà di luglio dopo l'ultimo rimpasto di giunta. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

maria rosa boscolo lasciaMaria Rosa Boscolo lascia l'assessorato: «Troppi divieti per partito preso» - L'esponente del gruppo Energia Civica ha comunicato le dimissioni al sindaco Armelao, elencando i progetti in cui i «rapporti di forza» avrebbero impedito il lavoro. Come scrive veneziatoday.it

maria rosa boscolo lasciaMaria Rosa Boscolo Chio, l'assessora si dimette : «Troppi rapporti di forza e le opere rimangono ferme» - L'assessore Maria Rosa Boscolo Chio aveva fatto intendere che se il provvedimento sul parcheggio dell'area ex Cichito non fosse passato si ... Da ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Maria Rosa Boscolo Lascia