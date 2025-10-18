Maria Esposito E’ Melania Rea | La Nuova Serie Che Scuote L’Italia!

Maria Esposito torna in TV in un ruolo drammatico nella nuova miniserie sul caso Rea: una storia vera che riapre ferite e riflessioni. Dopo aver conquistato il cuore del pubblico con il suo ruolo in Mare Fuori, Maria Esposito è pronta a calarsi in un personaggio tanto delicato quanto potente. L’attrice napoletana vestirà i panni di Melania Rea, la giovane mamma brutalmente assassinata nel 2011 in uno dei casi di cronaca nera più discussi dell’ultimo decennio. Un omicidio che ha diviso l’opinione pubblica e lasciato un segno profondo nel Paese. Il nuovo progetto targato HBO, intitolato provvisoriamente Melania, rappresenta una svolta importante per la piattaforma americana, che fa così il suo ingresso ufficiale nella produzione italiana. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Maria Esposito E’ Melania Rea: La Nuova Serie Che Scuote L’Italia!

Altre letture consigliate

Maria Esposito vs. Andrea Arcangeli: sul set si sono divertiti, aiutati, sostenuti ed hanno condiviso una splendida energia. Il risultato? Lo vedrete presto sul grande schermo. #IoSonoRosaRicci, dal 30 ottobre al cinema! - X Vai su X

AL CINEMA DAL 30 OTTOBRE IO SONO ROSA RICCI Dal 30 ottobre, arriva sul grande schermo “IO SONO ROSA RICCI”, con la Maria Esposito. Orario programmazione su cinemarconipalermo.it ? Prevendite già attive! Acquista subito il tuo biglietto su - facebook.com Vai su Facebook

Da Rosa Ricci a Melania Rea: Maria Esposito protagonista della nuova serie HBO - Maria Esposito: da Mare Fuori al ruolo drammatico di Melania Rea nella nuova serie HBO Dopo il successo clamoroso nei panni di Rosa Ricci in Mare Fuori, Maria Esposito affronta una delle sfide più com ... Riporta spettegolando.it

Maria Esposito, da Mare Fuori alla HBO: sarà Melania Rea nella serie sul caso Parolisi - Dopo Portobello, sarà girata Melania, serie Tv dedicata al caso di Melania Rea, uccisa dal marito Stefano Parolisi: prova complessa per Maria Esposito ... Secondo dilei.it

Da Mare Fuori al Caso Parolisi: Maria Esposito sarà Melania Rea in una serie HBO? - Stando a indiscrezioni, la Rosa Ricci di Mare Fuori Maria Esposito sarebbe la protagonista di una miniserie HBO sull'omicidio di Melania Rea, un fatto di cronaca che nel 2011 sconvolse l'Italia intera ... Da comingsoon.it