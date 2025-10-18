Maria De Filippi chiama in studio Irama Anbeta Toromani e Chiamamifaro Tutte le sfide

È passato quasi un mese da quando ha preso il via la venticinquesima edizione di Amici di Maria De Filippi, semplicemente “Amici 25”: il debutto, il 28 settembre su Canale 5. Oggi, domenica 19 ottobre, va in onda la quarta puntata a partire dalle 14:00. Tra gli ospiti di Maria De Filippi ci sono Irama e Chiamamifaro, ex concorrenti della scuola più ambita della tv. Che quest’anno ha riaperto le sue aule ad una classe completamente rinnovata: dietro i banchi ci sono diciotto allievi, cantanti e ballerini, pronti a giocarsi tutto sotto lo sguardo attento dei sei professori. Da “Amici” all’altare, Andreas Muller e Veronica Peparini si sono sposati X Leggi anche › Veronica Peparini e Andreas Muller, sono nate le gemelline: le prime foto social Amici 25, anticipazioni puntata 19 ottobre 2025, ospiti. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Maria De Filippi chiama in studio Irama, Anbeta Toromani e Chiamamifaro. Tutte le sfide

Scopri altri approfondimenti

Ecco come sono andate le cose e, soprattutto, come ha reagito Maria De Filippi ? - facebook.com Vai su Facebook

! La replica de #IlCommissarioMontalbano vince col 20% e 3.1 milioni. Battuto #ThisIsMe di Silvia Toffanin e prodotto da Maria De Filippi, fermo al 18,65% e 2.558.000, nonostante le pubblicità saltate, i super-ospiti e il battage pubblicitario #As - X Vai su X

Chi è Sara Gaudenzi, la nuova tronista di Uomini e Donne/ Svolta dopo lite con Flavio: così conquista Maria - Tutto su Sara Gaudenzi, la nuova tronista di Uomini e Donne: Maria De Filippi le offre il trono dopo una lite con Flavio Ubirti. ilsussidiario.net scrive

Massimo Ranieri tra i prof della scuola di Amici? «Se Maria De Filippi mi chiama, io sono pronto, ma non sarei un maestro» - Anche perché la candidatura ufficiale è arrivata direttamente dal cantautore napoletano, che si è ... Scrive ilmattino.it

Garrison e il ritorno ad Amici: «Maria De Filippi? Se mi chiama accetto subito. Ce l’ho con Stefano De Martino per un motivo...» - Maria De Filippi sta delineando gli ultimi dettagli del talent show e in molti sperano in un ritorno di ... corriereadriatico.it scrive