Roma, 18 ottobre 2025 – Siamo davvero di fronte al “più grande insabbiamento nella storia degli Stati Uniti”? ‘The Age of Disclosure’, il documentario in uscita su Prime Video il 21 novembre prossimo promette di svelare verità sconvolgenti sugli Ufo, un presunto occultamento durato 80 anni sulle prove dell’esistenza di forme di vita non umane; insomma alieni. Ma, al di là delle strategie di marketing per lanciare questo documentario ci sono senz’altro elementi molto interessanti. Scopriamo di più. A man approaches an old-style UFO. Iniziamo col dire che il documentario firmato da Dan Farah raccoglie testimonianze di 34 membri del governo, dell’intelligence e delle forze armate americane, e include interviste a figure di primo piano come Marco Rubio, attuale Segretario di Stato e stretto alleato di Donald Trump. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Marco Rubio, la rivelazione choc: gli Ufo stanno sorvolando “strutture nucleari riservate”