Marco Bezzecchi vince la Sprint del GP d’Australia Doppietta Aprilia incubo Bagnaia

Marco Bezzecchi si conferma il pilota più caldo del momento e si aggiudica la Sprint del Gran Premio d’Australia 2025, valevole come diciannovesimo e quartultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Per il romagnolo dell’Aprilia si tratta della terza affermazione nelle ultime quattro gare brevi del sabato, a testimonianza di uno stato di forma davvero notevole. Il “Bez” sembra essersi messo alle spalle il grave errore commesso due settimane fa a Mandalika nell’incidente in cui ha avuto la peggio Marc Marquez (infortunatosi alla scapola e out almeno fino a Portimao), che gli costerà comunque un doppio long lap penalty da scontare domani nella corsa domenicale. 🔗 Leggi su Oasport.it

