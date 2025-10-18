Marco Bezzecchi vince la Sprint del GP d’Australia Doppietta Aprilia incubo Bagnaia

Oasport.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Bezzecchi si conferma il pilota più caldo del momento e si aggiudica la Sprint del Gran Premio d’Australia 2025, valevole come diciannovesimo e quartultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Per il romagnolo dell’Aprilia si tratta della terza affermazione nelle ultime quattro gare brevi del sabato, a testimonianza di uno stato di forma davvero notevole. Il “Bez” sembra essersi messo alle spalle il grave errore commesso due settimane fa a Mandalika nell’incidente in cui ha avuto la peggio Marc Marquez (infortunatosi alla scapola e out almeno fino a Portimao), che gli costerà comunque un doppio long lap penalty da scontare domani nella corsa domenicale. 🔗 Leggi su Oasport.it

marco bezzecchi vince la sprint del gp d8217australia doppietta aprilia incubo bagnaia

© Oasport.it - Marco Bezzecchi vince la Sprint del GP d’Australia. Doppietta Aprilia, incubo Bagnaia

Scopri altri approfondimenti

marco bezzecchi vince sprintMotoGP: Marco Bezzecchi vince la gara sprint del GP d'Australia - L'italiano Marco Bezzecchi ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Australia che si è disputata sul circuito costiero di Phillip Island. Si legge su ansa.it

marco bezzecchi vince sprintMarco Bezzecchi vince la Sprint del GP d’Australia. Doppietta Aprilia, incubo Bagnaia - Marco Bezzecchi si conferma il pilota più caldo del momento e si aggiudica la Sprint del Gran Premio d'Australia 2025, valevole come diciannovesimo e ... Segnala oasport.it

marco bezzecchi vince sprintMotoGP | GP Australia: Bezzecchi conduce l’1-2 Aprilia nella Sprint - Marco Bezzecchi rispetta il pronostico e vince la Sprint del GP Australia MotoGP a Phillip Island. Riporta thelastcorner.it

Cerca Video su questo argomento: Marco Bezzecchi Vince Sprint