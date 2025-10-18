Marcella Bella | A Ballando sono l’unica che ha un temperamento Scontri con d’Urso? Chiedete a lei

Nella puntata di Ballando con le stelle del 18 ottobre, Marcella Bella replica ai giudizi, a tratti severi, ricevuti dalla giuria del programma. E lascia intendere che un lieve malumore nei confronti di Barbara d’Urso esista davvero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

