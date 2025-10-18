Milano, 18 ottobre 2025 – Nonostante la firma della tregua che ha fatto tacere le armi dopo due anni di carneficina, non si fermano le manifestazioni pro Palestina. Milano 18102025 Lettura nomi bambini palestinesi uccisi fino a mezzanotte in Piazza Mercanti Mausoleo della Resistenza foto Ansa Salmoirago In particolare oggi sabato 18 ottobre a Milano, nell’ambito del presidio permanente che da oltre quattro mesi manifesta quotidianamente in piazza Mercanti “contro il genocidio del popolo palestinese per mano israeliana”, è in corso una maratona di lettura in cui vengono letti i nomi e le età di bambine e bambini uccisi dal 7 ottobre 2023 a oggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Maratona di lettura per i bimbi morti a Gaza: migliaia di nomi scanditi uno a uno, per tutto il giorno