Maratona di lettura | Milano ricorda i bambini e le bambine uccise a Gaza

In piazza Mercanti per 17 ore scanditi i nomi e le età delle migliaia di giovani vittime dell'assedio israeliano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

maratona lettura milano ricordaMaratona di lettura per i bimbi morti a Gaza: migliaia di nomi scanditi uno a uno, per tutto il giorno - Dalle 7 del mattino a mezzanotte, per 17 ore consecutive i nomi e le età delle vittime letti dal Mausoleo della Re ... ilgiorno.it scrive

