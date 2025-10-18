Maratona di lettura | Milano ricorda i bambini e le bambine uccise a Gaza
In piazza Mercanti per 17 ore scanditi i nomi e le età delle migliaia di giovani vittime dell'assedio israeliano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
