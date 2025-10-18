Maradona nel piano di Manfredi 200 milioni per il nuovo stadio | Simbolo della città pronto per Euro 2032

"> Il futuro dello stadio Maradona entra ufficialmente nel programma politico del candidato alle regionali per il centrosinistra Roberto Fico. A inserirlo è stato il sindaco Gaetano Manfredi, che ha presentato all’ex presidente della Camera la sua «Agenda Napoli per la Regione». Lo stesso documento – precisa il primo cittadino – sarà a breve sottoposto anche al candidato del centrodestra Edmundo Cirielli. Il progetto: 200 milioni per il nuovo Maradona Nell’Agenda è dedicato un capitolo specifico all’impianto di Fuorigrotta, con due punti chiave: la progettazione del terzo anello e il Masterplan di ammodernamento funzionale ed energetico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

