Mara Favro la procura chiede l’archiviazione sulla donna trovata morta in Valle di Susa
La procura di Torino ha chiesto l’archiviazione del fascicolo sul caso di Mara Favro, la 51enne residente in Valle di Susa, scomparsa nella notte fra il 7 e l’8 marzo del 2024 e ritrovata senza vita un anno dopo al fondo di un dirupo. Informata della richiesta anche la famiglia della donna, assistita dall’avvocato Roberto Saraniti. Non è ancora chiaro, riferisce Ansa, se si tratta di una archiviazione parziale o totale. Lo scorso giugno l’esame medico legale sui resti non avevano prodotto una svolta nelle indagini. Sulle poche ossa disponibili c’erano segni di numerose fratture gravissime, ma nel definire un « traumatismo da precipitazione », si poteva solo indicare come la donna fosse scivolata per una sessantina di metri, non è ben chiaro se tramite un gesto volontario, esterno o di un mero incidente. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche questi approfondimenti
La procura di Torino ha chiesto l’archiviazione del caso per la morte di Mara Favro - facebook.com Vai su Facebook
Morte di Mara Favro, la procura chiede l’archiviazione dell’inchiesta - X Vai su X
Mara Favro trovata morta in un dirupo: la procura chiede l'archiviazione. Vincenzo Milione: «Ho perso il lavoro» - La procura di Torino chiede l'archiviazione del fascicolo sul caso di Mara Favro, la 51enne di Valle di Susa scomparsa nella notte fra il 7 e l'8 marzo del 2024 e ritrovata senza vita ... Scrive leggo.it
Caso Mara Favro, archiviato Luca Vincenzo Milione: “La mia vita è cambiata, ora voglio solo un abbraccio” - Archiviata l’indagine su Luca Vincenzo Milione, accusato dell’omicidio di Mara Favro, la cameriera scomparsa da Chiomonte nel marzo 2024. Secondo quotidianopiemontese.it