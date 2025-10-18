Manu Konè verso l’Inter? I nerazzurri continuano a monitorarlo La situazione

Inter News 24 Manu Konè continua ad essere un obiettivo di mercato dell’Inter. Cosa filtra in vista della finestra invernale. Il nome di Manu Koné torna a circolare negli ambienti del calciomercato dell’Inter. Il centrocampista francese, oggi pilastro della Roma di Gian Piero Gasperini, è stato a un passo dai nerazzurri la scorsa estate, ma la trattativa non si è mai concretizzata. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club milanese non ha mai smesso di seguirlo e potrebbe tornare alla carica nella prossima sessione estiva. Koné, colonna della Roma di Gasperini. Arrivato nella Capitale come una scommessa, Koné si è presto imposto come elemento imprescindibile nel centrocampo giallorosso. 🔗 Leggi su Internews24.com

