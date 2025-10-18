San Giorgio Bigarello, 18 ottobre 2025 – Incursione in sacrestia: il ladro non trova niente di meglio della bottiglia di vino utilizzata per i riti della Comunione, decidendo di portarsela via. E mal gliene incoglie. L’uomo qualche giorno fa ha fatto il suo ingresso nella parrocchiale di San Giorgio Martire, riuscendo a trovare le chiavi per accedere alla sacrestia. Qua ha iniziato a rovistare fra mobili e cassetti, in cerca – forse – di qualche arredo sacro prezioso da piazzare sul mercato nero. Niente di tutto questo. Ha recuperato solo i paramenti indossati dai sacerdoti e, appunto, la bottiglia di vino impiegata per dire messa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mantova: entra in sacrestia e ruba il vino per i riti della Comunione