Manovra sigarette più care fino a 1,5 euro a pacchetto | quando scatta l’aumento

Dal 1° gennaio 2026 fumare costerà di più. È questa una delle certezze che emergono dalla nuova Manovra del Governo Meloni. L’ aumento delle accise sul tabacco, che si tradurrà in inevitabili rincari progressivi sulla vendita al dettaglio di sigarette, sigari e altri prodotti da fumo, sarà uno dei pilastri con cui l’esecutivo punta a garantire coperture aggiuntive e rispettare i vincoli del nuovo Patto di Stabilità europeo. Accise sul tabacco, verso aumenti graduali. Entro il 2028, secondo le stime contenute nel Documento programmatico di bilancio inviato a Bruxelles, il costo di un pacchetto di sigarette potrebbe aumentare fino a 1,5 euro rispetto ai livelli attuali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Manovra, sigarette più care fino a 1,5 euro a pacchetto: quando scatta l’aumento

Scopri altri approfondimenti

La manovra 2026 approvata in Cdm introduce novità su pensioni, congedi parentali, Irpef e aumento del prezzo delle sigarette. - facebook.com Vai su Facebook

Manovra, rincari in arrivo per le sigarette. L’annuncio del ministro Giorgetti: «Poco poco, ma sì, aumentano». Ecco di quanto e da quando - X Vai su X

Manovra, sigarette più care fino a 1,5 euro a pacchetto: quando scatta l’aumento - Dal 2026 scatta il nuovo calendario delle accise sul tabacco: aumenti graduali fino a 1,5 euro a pacchetto entro il 2028 per finanziare parte della Manovra ... Lo riporta quifinanza.it

Sigarette, rincari fino a 1,5 euro a pacchetto in 3 anni: ecco cosa prevede la Manovra - I ministeri saranno chiamati a contribuire alla manovra e al contenimento della spesa nei prossimi tre anni con tagli e risparmi per 8 miliardi di euro. Riporta ilmessaggero.it