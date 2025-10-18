Manovra sbagliata nel parcheggio entra nel negozio sfondando la vetrina

Singolare incidente nella prima serata di venerdì 17 ottobre in via della Noce, a Brescia, dove un’auto è piombata contro la vetrina dell’ingrosso Metro, mandandola in frantumi. Tutto è accaduto in pochi istanti, tra lo stupore e la paura dei presenti.Al volante c’era un uomo di circa trent’anni. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Per Landini e la CGIL la prossima manovra del Governo Meloni è sbagliata e pericolosa. Vuol dire che siamo sulla strada giusta. - facebook.com Vai su Facebook

Le solite armi di distrazione di massa di Giorgia Meloni. La sua legge di Bilancio è la prova perfetta: non taglia le tasse, non investe nella sanità, non prevede nulla per gli stipendi né per fronteggiare l’aumento del costo della vita. È una manovra che non risolv - X Vai su X

Manovra sbagliata nel parcheggio, entra nel negozio sfondando la vetrina - Singolare incidente nella prima serata di venerdì 17 ottobre in via della Noce, a Brescia, dove un’auto è piombata contro la vetrina dell’ingrosso Metro, mandandola in frantumi. bresciatoday.it scrive

Sbaglia manovra e sfonda con l’auto la vetrina dell’ingrosso Metro - Si è verificato un errore imprevisto. Si legge su giornaledibrescia.it

Suv sbaglia manovra in fase di parcheggio e uccide un 48enne schiacciandolo contro un muro. Al volante un veronese di 84 anni - Si trovava in piedi fuori da un negozio quando un suv in fase di parcheggio, guidato da un 84enne, lo ha travolto e schiacciato contro il muro, uccidendolo. Secondo ilgazzettino.it