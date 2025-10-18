Manovra rinvio per plastic e sugar tax | imprese salve salute in attesa

Un altro anno di tregua per le imprese: la Manovra 2026 congela ancora una volta la plastic tax e la sugar tax, rinviandone l’entrata in vigore al 31 dicembre 2026. Una decisione, quella del Governo Meloni, che ormai è diventata una consuetudine. Altri rinvii per plastic tax e sugar tax. Plastic tax e sugar tax dovevano partire nel 2020, poi nel 2021, nel 2023, nel 2024. Ora si parla del 2027. Sette anni di rinvii per due misure nate per orientare produzioni delle aziende e consumi degli italiani verso modelli più sostenibili e rimaste nel cassetto in risposta alla pressione delle filiere industriali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Manovra, rinvio per plastic e sugar tax: imprese salve, salute in attesa

