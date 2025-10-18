Manovra quanto e quando aumenteranno le sigarette?

Roma, 18 ottobre 2025 – Ministro Giorgetti, aumenteranno le sigarette? “Poco poco, ma sì”. Così il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giacarlo Giorgetti ha risposto alla domanda di un cronista durante la conferenza stampa tenuta poco dopo l’approvazione della Manovra Finanzaria per il 2026 da parte del Consiglio dei ministri. Sommario Quanto valgono le sigarette per lo Stato. Il costo delle sigarette. Gli aumenti. Il prezzo delle sigarette. Esame dei commissari 16 luglio. Aumento su rifiuti elettronici Quanto valgono le sigarette per lo Stato. Una questione che crea sempre discussione quella dell’aumento delle sigarette, un “espediente” che permette allo Stato di incassare (nel 2024 il gettito legato alla vendita di sigarette è stato di circa 10 miliardi di euro (dati ricavati da uno studio sui prezzi delle sigarette dell’Università Cattolica ), praticamente pù della metà dell’importo della Manovra 2026) ma che vede schierati da una parte i fumatori che si ritengono “tartassati” dall’altra chi non fuma e che vede nell’incremento del costo del tabacco un metodo “per far smettere gli altri di fumare e incassare soldi, visto che poi lo Stato stesso deve concorrere alle spese per le cure di chi si ammala a causa del fumo”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Manovra, quanto e quando aumenteranno le sigarette?

