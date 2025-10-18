Manovra perdita da 1,7 milioni nelle tasche del Comune

Il governo ha presentato la nuova manovra finanziaria per il 2026. Il valore complessivo è di circa 18,7 miliardi di euro e si tratta, come ha detto la premier Giorgia Meloni, di una legge di bilancio “più leggera” rispetto agli anni scorsi.Tra le novità inserite nella manovra finanziaria c’è la. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it