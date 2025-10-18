Manovra militare e le banche decidono come tassarsi

La quarta legge di bilancio varata ieri dal governo prepara un aumento delle spese militari da 12 miliardi di euro, una volta avuta la certezza del rientro dalla procedura di . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Manovra militare, e le banche decidono come tassarsi

Vincoli europei, spesa militare e sanità: come trasformare la manovra in un'occasione

Coerenza, non slogan. Il 25 ottobre la Cgil va in piazza contro la presunta "manovra del riarmo". Con lei la Fiom. Così accade, per esempio, che alla Leonardo di Grottaglie, sito di alto valore tecnologico - uno dei centri d'eccellenza e strategici per la Nazione –

Manovra, Meloni: “Dico grazie alle banche, non temo ripercussioni” - La premier a sorpresa in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il via libera del Cdm alla manovra ROMA - Secondo repubblica.it

Manovra, aiuto dalle banche. E S&P conferma il rating - S&P ha deciso di confermare il proprio giudizio sull’Italia con rating BBB+ e prospettive stabili. Come scrive ilmessaggero.it

La manovra vale 16 miliardi: meno tasse sui redditi e più fondi alla sanità. Cosa aspettarsi su risparmio, banche e difesa - Il governo Meloni si prepara alla sua quarta legge di Bilancio con un pil atteso al +0,7% nel 2026 e il debito pubblico al 136,4% nel 2028. Come scrive milanofinanza.it