Manovra militare e le banche decidono come tassarsi

Cms.ilmanifesto.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La quarta legge di bilancio varata ieri dal governo prepara un aumento delle spese militari da 12 miliardi di euro, una volta avuta la certezza del rientro dalla procedura di . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

manovra militare e le banche decidono come tassarsi

© Cms.ilmanifesto.it - Manovra militare, e le banche decidono come tassarsi

Contenuti che potrebbero interessarti

manovra militare banche decidonoManovra, Meloni: “Dico grazie alle banche, non temo ripercussioni” - La premier a sorpresa in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il via libera del Cdm alla manovra ROMA - Secondo repubblica.it

manovra militare banche decidonoManovra, aiuto dalle banche. E S&P conferma il rating - S&P ha deciso di confermare il proprio giudizio sull’Italia con rating BBB+ e prospettive stabili. Come scrive ilmessaggero.it

manovra militare banche decidonoLa manovra vale 16 miliardi: meno tasse sui redditi e più fondi alla sanità. Cosa aspettarsi su risparmio, banche e difesa - Il governo Meloni si prepara alla sua quarta legge di Bilancio con un pil atteso al +0,7% nel 2026 e il debito pubblico al 136,4% nel 2028. Come scrive milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra Militare Banche Decidono