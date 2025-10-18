"E' piu' facile fare delle manovre aumentando le entrate dello Stato o il deficit che non chiedendo alle Amministrazioni dello Stato di ridurre le spese. E' una sfida, ma sono convinta che ci siano margini per spendere meglio le risorse a disposizione, senza tagliare i servizi o ridurre la qualita' degli interventi. Noi cerchiamo di rendere lo Stato piu' snello, meno costoso e invasivo nella societa' e nell'economia". Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un'intervista al 'Sole 24 Ore'. Per quanto riguarda l'intervento sull'Irpef, la premier rivendica come i tagli siano iniziati "con la prima legge di bilancio varata nel 2022. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Manovra, Meloni: "Grande sforzo per più soldi nelle tasche degli italiani"