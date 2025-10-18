Manovra Meloni azzera i gufi rossi | Qualcuno spera che sia l' ultima costume d' altri

"Con l'approvazione in Consiglio dei Ministri della Legge di Bilancio 2026 compiamo un passo importante per continuare a costruire il futuro dell'Italia" Cosi', in un post su X, il presidente del Consiglio, che ribadisce: "Si tratta di una Manovra seria, equilibrata e responsabile, da 18,7 miliardi di euro, che concentra le risorse su famiglie, lavoro, imprese e sanità'. Per la famiglia stanziamo 1,6 miliardi in più, con interventi che rafforzano il sostegno alla natalità e tutelano la prima casa. Per lavoro e salari destiniamo quasi 5 miliardi, tra taglio dell'Irpef per il ceto medio e misure per aumentare il salario accessorio, sostenere le mamme lavoratrici e favorire i rinnovi contrattuali". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

