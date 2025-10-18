Lo “Sciocchezzaio” della sinistra e delle opposizioni contro le misure della Legge di Bilancio prosegue a tutto gas. Proprio mentre arriva la promozione dell’Italia dalle agenzia di rating in materia di finanza pubblica; proprio mentre Confindustria apprezza la manovra (“Pronti a collaborare con il governo”, ha dichiarato Orsini); proprio mentre i sindacati – tranne Landini- apprezzano le richieste accolte per le famiglia e per l’innalzamento dei salari,arrivano parole sconcertanti. Capiamo bene l’imbarazzo della sinistra rimasta senza parole che cerca in tutti i modi di fare opposizione. Ma c’è un limite al rovesciamento della realtà e al senso del ridicolo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Manovra, lo sciocchezzaio della sinistra su Marte. E c’è chi sa solo insultare: “Pernacchie al governo”