ROMA. La Lega accende lo scontro politico ed economico dopo le proteste del settore creditizio sul nuovo contributo previsto dalla manovra. “È incredibile che le grandi banche, capaci di guadagnare decine di miliardi grazie al denaro dei correntisti e all’efficace azione del governo, ora si lamentino per un doveroso e ragionevole contributo”, afferma il partito in una nota diffusa in serata. Il riferimento è al provvedimento approvato dal governo Meloni che introduce una tassazione straordinaria sugli utili bancari, con la finalità di destinare le risorse aggiuntive a due capitoli considerati centrali: sanità e pace fiscale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Manovra, la Lega attacca le banche: “Incredibili le loro lamentele”