Manovra il governo Meloni gioca in difesa | gioco delle tre carte sulle banche e l’ultimo anno del Pnrr

La manovra del governo Meloni, la quarta dell’esecutivo di centrodestra, inizia a prendere forma e le linee guida sono quelle note da tempo: la Legge di Bilancio sarà scritta dall’esecutivo e in particolare dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti mantenendosi sulla difensiva. Deficit e spesa. Occhio, in particolare, a tre prerogative: primo, contenere il deficit consolidando la linea di austerità messa nera su bianco nel recente Documento Programmatico di Finanza Pubblica (Dpfp) sulla base degli impegni firmati da Roma col Patto di Stabilità e Crescita riformato a fine 2023. 🔗 Leggi su It.insideover.com

