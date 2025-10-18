Manovra i bonus e le novità per le famiglie e i genitori separati

La Legge di Bilancio per il 2026 voluta dal Governo Meloni mette la famiglia al centro. Con un valore complessivo di 18,7 miliardi di euro, la Manovra, nelle intenzioni dell’esecutivo, punta a rafforzare la coesione sociale, tutelare il potere d’acquisto e favorire natalità e stabilità economica. Il pacchetto, che comprende anche una rimodulazione dell’Isee, prevede 3,5 miliardi di euro nel triennio destinati direttamente al sostegno delle famiglie e alla lotta alla povertà. Famiglia al centro della Manovra 2026. L’obiettivo è duplice: alleggerire la pressione economica sulle famiglie, soprattutto quelle del ceto medio alle quali viene rimodulato l’ Irpef, e rendere più efficiente il sistema di welfare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Manovra, i bonus e le novità per le famiglie e i genitori separati

