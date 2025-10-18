Manovra da 18,7 miliardi | priorità fisco famiglie imprese e sanità
(Adnkronos) – Via libera dal Consiglio dei ministri alla legge di bilancio, dopo giorni di trattative serrate per sciogliere il nodo del contributo delle banche. Quella che è passata per il tavolo di Palazzo Chigi è una manovra da 18,7 miliardi – una cifra in aumento rispetto a quelle stimate nei giorni scorsi – con . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
