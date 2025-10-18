Manovra Bombardieri ringrazia Meloni | Cambio di passo Landini che dice?

A differenza della Cgil di Maurizio Landini, il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri ha speso solo parole positive per la manovra appena varata dal governo Meloni. Intervistato da Repubblica, ha fatto i complimenti direttamente al presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "Alcune nostre richieste sono entrate, a partire dalla detassazione degli aumenti contrattuali. Non posso non ringraziare la premier Meloni", ha detto. Una novità, insomma, come lui stessa ha sottolineato: "Negli anni scorsi la manovra ci veniva illustrata a cose fatte, stavolta alcune nostre proposte sono entrate. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

